Рысь гуляет по промзоне Челябинска

Хищника заметили на промышленной территории между городом и поселком Чурилово

Необычная гостья появилась 31 октября на промышленной территории между Челябинском и поселком Чурилово, сообщили корреспонденту 1obl.ru в Минэкологии. Сегодня утром люди заметили рысь, отдыхавшую на технологических трубах в промзоне.

Как сообщил начальник охотуправления Минэкологии Челябинской области Андрей Питовин, хищник вел себя спокойно и не проявлял агрессии.

«Рысь просто лежала на трубах возле колючей проволоки, отдыхала после еды. Рядом мы нашли куриные кости — видимо, она там прикормилась и привыкла к суете людей и машин», — пояснил Андрей Питовин.

При приближении сотрудников Минэкологии животное спрыгнуло с труб и скрылось из виду. Специалисты не считают необходимым отлавливать хищника.

«Зачем ловить ее, если она на свободе? Мы должны животных спасать, а спасать тут некого. Рысь прекрасно передвигается и по камышам, и по полям, а заборы для нее вообще не преграда», — добавил представитель ведомства.

По словам экспертов, рысь смогла адаптироваться к жизни вблизи города благодаря доступности пищи и наличию укрытий в промзоне. Специалисты продолжают наблюдать за перемещениями животного, но не видят причин для беспокойства жителей.