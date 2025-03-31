«Рыбаки ведут себя хуже детей» — Алексей Лошкин

За прошлую неделю было оштрафовано четыре человека

Лед на челябинских озерах стремительно тает, но фанаты зимней рыбалки старательно игнорируют любые предупреждения — а за неделю в городе раздали почти 200 памяток о безопасном поведении, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

На прошлой неделе на городских водоемах прошли совместные рейды ГУ МЧС, полиции и органов прокуратуры. В некоторых особо запущенных случаях рыбаков штрафуют: за неделю оформлено четыре протокола.

«Мы в течение всего марта продолжаем заниматься этим вопросом. К сожалению, до сих пор не все горожане понимают, что выход на лед недопустим. Ведут себя хуже детей. Он быстро тает, уменьшается в толщине, выход на водоемы может привести к трагическим последствиям. Поэтому работу будем продолжать», — сказал глава города Алексей Лошкин.

На прошлой неделе на озере Смолино под лед провалился 11‑летний ребенок. Мальчику удалось самому выбраться из воды, так как он находился вблизи берега.