Рыбаки Челябинской области могут заниматься ловлей даже на арендованных водоемах

Любители рыбалки рассказали об угрозах со стороны арендаторов

Сегодня, 8 декабря, во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поступил вопрос от рыбака-любителя: мужчина рассказал, что ему ограничивают доступ к озерам и запрещают рыбачить удочкой. Глава региона ответил, что любители провести время с удочкой не наносят никакого ущерба арендаторам озер.

«У нас порядка 200 озер, они переданы в аренду, этим занимается Нижнеобское территориальное управление, Минсельхоз. В целом это правильная история, мы лидеры по добыче озерной рыбы. Однако рыболовов-любителей не должны ущемлять. Не думаю, что любитель посидеть с удочкой нанесет ущерб, выловив несколько килограммов рыбы. Понятно, что арендаторы водоемов делают на этом бизнес и специально зарыбляют озера и пруды, но это не должно переходить границы», — отметил Алексей Текслер.

Также он подчеркнул, что Минсельхоз и главы муниципалитетов должны обратить внимание на проблему и провести встречи с арендаторами, чтобы урегулировать беспокойство бизнесменов.

Как ранее сообщал телеканал ОТВ, четыре водоема Челябинской области могут стать идеальными площадками для рыбалки. Южный Урал — это край 3000 озер. Но удобств для удильщиков почти нет.

В список перспективных для рыбалки мест попали Аргази, Еловое, Кременкуль и Иткуль. Там должны появиться парковки, спуски к воде и даже мобильные домики на льду. Нужно только найти финансирование.