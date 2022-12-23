Рыбак из Озерска потерял 150 тысяч рублей на покупке лодочного мотора в интернете

Мужчина поверил рекламе в соцсети, которая оказалась уловкой мошенников

В полицию Озерска обратился любитель рыбной ловли. Мужчина, 56 лет, рассказал, что увидел в одном из пабликов в «ВКонтакте» заманчивое предложение о продаже товаров для рыбалки. После обсуждения заказа администратор паблика предложил внести стопроцентную предоплату. Но в итоге озерчанин своей посылки не дождался, а онлайн-магазин исчез из интернета, сообщили в УМВД России по Озерску.

Житель Озерска пытался купить через соцсети лодочный мотор. После диалога с администратором паблика «ВКонтакте» мужчина внес предоплату — 150 тысяч рублей. Поначалу покупателю обещали все прислать по указанному адресу и даже предъявили накладные транспортной компании. Но товар не прибыл даже через месяц, а интернет-магазин был закрыт. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следственный отдел УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбудил уголовное дело по признакам мошенничества. Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские добавляют: пострадавший хорошо знал о подобных схемах мошенничества в интернете. Но все же решил, что именно его онлайн-сделка пройдет безопасно.

Добавим, что в декабре этого года озерчанка в течение пяти месяцев переводила мошенникам деньги за «бесплатные курсы финансовой грамотности» — в итоге лишилась более 1,2 млн рублей. Еще один житель Озерска лишился 2,6 млн рублей: он надеялся заработать на вложениях.