Рыба об лед

Как в Челябинской области правильно ловить рыбу зимой и не нарушать правила

В новогодние праздники на водоемы Южного Урала традиционно начнут выезжать любители зимней рыбалки. Но свобода и право сесть с удочкой перед лункой не означают вседозволенности. О каких существующих правилах и ограничениях стоит помнить рыбакам, рассказывает начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Владимир Борисов.





Рыболовные сети и другой инвентарь

Cамое простое из действующих правил — в Челябинской области любителям рыбалки нельзя использовать сети. Ни при каких обстоятельствах. Кроме того, с сетями нельзя даже находиться на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах.

Особо хочу отметить, что ни в коем случае нельзя доставать из водоема и чужие сети, если рядом с вами нет инспектора рыбоохраны или сотрудника полиции. Если инспектор застанет вас с сетями на водоеме, они будут оформлены как ваши.

Запрещено выбрасывать сети вне специально предусмотренных для сбора мусора мест. Некоторые «рыбозащитники» сжигают изъятые из водоема сети на берегу. Это также запрещено.

Что касается других орудий для ловли. На орудии добычи рыбы у одного человека может быть не больше 10 крючков. Кроме того, нельзя устанавливать на льду водоемов рыбохозяйственного значения шалаши и другие стационарные сооружения. Исключение — переносные ветрозащитные устройства.

Что нельзя вылавливать

Правила прямо запрещают добывать некоторые виды рыб: стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель, артемия.

На остальную рыбу запретов нет, но рыбак, вытаскивая из воды очередного окуня, должен держать в голове ряд условий. О них — чуть ниже.

Суточные нормы добычи

В сутки нельзя вылавливать рыбы больше, чем указано в нормах.

Сиг, рипус (рыбы семейства лососевых) — суммарно не больше 3 килограммов или 15 штук.

Лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, окунь — суммарно не больше 5 килограммов.

Гаммарус — не больше 0,5 килограмма.

Хирономиды — не больше 0,1 килограмма.

При этом добычи всех видов в целом можно поймать не более чем на 8 килограммов.

Если рыбак поймал один экземпляр, который весит больше 8 килограммов, то его можно оставить себе, но это будет означать, что рыбалка окончена — лимит превышен. Если же в садке уже лежит улов, а на крючке появилась 8-килограммовая рыба, ее придется аккуратно снять и отпустить обратно.

Если рыбак приехал на водоем не на день, а, скажем, на все праздники, он не сможет каждый день вылавливать по 8 килограммов рыбы. Правилами рыболовства ему разрешается добывать улов, вес которого не будет превышать две суточные нормы — то есть 16 килограммов.

Минимальный размер добываемой рыбы

Некоторые рыбаки, за неимением лучшего улова, не стесняются класть в садок мальков. На деле это строго запрещено. А с собой лучше брать длинную линейку или рулетку.

Добыча должна быть не меньше следующих размеров:

судак — 35 сантиметров;

щука — 30 сантиметров;

жерех — 30 сантиметров;

лещ — 20 сантиметров;

сазан, карп — 30 сантиметров;

рак — 9 сантиметров.

Измерять длину нужно от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

При этом все добытые водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, а также виды водных биологических ресурсов, запрещенные к вылову, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Что ждет нарушителей

За нарушение правил рыболовства граждане могут понести административную ответственность, предусматривающую штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Но, помимо этого, придется возместить и нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб, который рассчитывается за каждый экземпляр. И здесь суммы могут быть куда значительнее.

Так, например, каждый экземпляр судака непромыслового размера будет стоить 3305 рублей.

Перелов выше суточной нормы сазана, карпа, щуки оценивается в 925 рублей за особь; плотва, караси, окунь обойдутся в 250 рублей за экземпляр.





Кроме того, после завершения рыбалки, уезжая с водоема, необходимо убрать за собой мусор.

В выходные дни на водоемах Челябинской области будет работать рыбоохрана, сотрудники которой следят за соблюдением правил рыболовства.