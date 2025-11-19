Рядом с Челябинской областью может появиться легальное кладбище домашних животных

В Уфе рассматривают проект официального места для захоронений питомцев

В столице Башкирии может быть создано первое легальное кладбище для домашних животных. Проект, включающий крематорий, колумбарий и участки для захоронений, представил инвестор администрации Орджоникидзевского района. Об этом сообщил Башинформ.ру.

Как отметил глава района Рустем Хамитов, в Уфе проживает более 100 тысяч домашних питомцев, но в городе до сих пор нет официального места для прощания с ними. Отсутствие легального кладбища приводит к стихийным захоронениям, которые часто нарушают санитарные и экологические нормы.

Новый проект предусматривает создание комплекса, соответствующего всем природоохранным требованиям. Здесь можно будет провести кремацию, захоронение и установить памятные знаки.

В настоящее время администрация Уфы рассматривает возможные земельные участки для реализации проекта и прорабатывает вопросы его дальнейшего сопровождения.

Специализированные кладбища домашних животных уже созданы в ряде крупных городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщали, что с 2026 года в Челябинской области начнется массовая регистрация собак и кошек. Информацию о животных будут вносить в федеральный реестр. Собак при этом должны чипировать, котов — по желанию.