Русский экономический форум состоится в Челябинске в ноябре

В мероприятии примут участие более 3000 человек

Русский экономический форум пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября. Он соберет представителей органов власти, бизнеса, деловых организаций и экспертного сообщества, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Организаторами Русского экономического форума выступают правительство Челябинской области, комиссия Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный русский народный собор.

«Одна из ключевых задач предстоящего Русского экономического форума — поиск способов достижения обозначенных президентом целей. Я уверен, что только в прямом и открытом диалоге между органами власти, бизнесом, некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества можно выработать действительно рабочие механизмы»,

— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Деловая программа форума разделена на пять тематических блоков, связанных с вопросами социально-экономического развития страны. Участие в РЭФ-2024 бесплатное по предварительной регистрации.

Русский экономический форум проводится в Челябинске с 2023 года. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 2,5 тысячи человек.