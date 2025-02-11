«Русская семья — это просто»: итальянец о жизни в Челябинске

Бизнесмен сравнил жизнь в Европе и столице Южного Урала

Лентяйка, чеплашка и вехотка — привычные слова для южноуральцев, которые и дарят нашей речи узнаваемость. Для итальянца Алессио Подди ни одно из них не знакомо, ему вообще не очень-то понятны русские традиции или привычки. Основатель сети пиццерий в Челябинске стал героем тревел-шоу «Мы и Они» и рассказал, почему он выбрал для жизни именно этот город.

Алессио Подди родом из небольшого городка в самом сердце Италии. В студенческие годы он переехал в наш промышленный и суровый Челябинск и влюбился в этот город. Вместе с отцом они открыли на Урале сеть семейных пиццерий, которые работают в чисто итальянских традициях.





Русских людей итальянец считает настоящими романтиками. Говорит, что в Европе такое отношение к женщине встречается редко, так как там царит культура 50/50.

«Здесь на каждый праздник, ссору и мир дарят цветы. Это как будто поцелуи без губ», — считает Алессио.

Отец Алессио Луиджи, к слову, встретил свою любовь в Челябинске. Вместе с женой Светланой они живут в большом доме и воспитывают дочь Луизу. Некоторые традиции итальянец считает трогательными, однако это не значит, что в России нет моментов, которые его раздражают. К одной из таких относится, внимание, чай и кофе.





«Здесь пьют чай везде и со всем. В Италии по-другому — с холодной едой мы пьем горячие напитки и наоборот. Когда я впервые увидел, как человек в кафе ел пиццу с капучино, я чуть не устроил скандал», — смеется Алессио.

Это, видимо, он еще не в курсе, что в России любят пить чай с молоком и заедать все это печеньем «К кофе». Подружиться с русскими продуктами Алессио оказалось нетрудно, итальянская кухня в их пиццериях готовится исключительно из них. Ведь главное в настоящей итальянской кухне — это традиции и рецепты.

«Мы гордимся нашими традициями и рецептами, которые проносим на протяжении веков. Поэтому Made in Italy знают все», — говорит Алессио.

По словам итальянца, бизнес проще построить в России, потому что не приходится отвешивать гигантских налогов государству. Именно по этой причине малый и средний бизнес в Италии очень нестабилен

Российские семейные отношения тоже импонируют Алессио, он говорит, что здесь все проще.

«В Италии нет отчеств, мы стараемся сохранять чистоту фамилии. По ней можно узнать все про человека и его семью, как детективу. В России же с этим проще, меня это удивило и подрасслабило», — признался иностранец.

Еще, по мнению Алессио, русские люди умеют смаковать жизнь, любят отдыхать. Столица Южного Урала напоминает иностранцу север Италии.



