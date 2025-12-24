Нарушения требований антитеррористической защищенности на ряде стратегически важных объектов региона выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По решению суда к административной ответственности привлечены должностные лица шести предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
В список организаций, чьи руководители оштрафованы, вошли заводы «Электромашина», «Сигнал», «Агрегат», Златоустовский машиностроительный, а также Аргаяшская нефтебаза и ж/д станция Челябинск-Главный.
«Как установили сотрудники УФСБ, ответственные лица проигнорировали решения антитеррористической комиссии Челябинской области, вынесенные в марте и августе текущего года. Не выполнив предписанных законом мероприятий по усилению защищенности вверенных им объектов, создали потенциальные риски», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что повторное привлечение к ответственности за аналогичные нарушения или наступление тяжких последствий влечет уголовное преследование по статье 217.3 УК РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
«Своевременное выполнение всех предписанных мероприятий — прямая обязанность руководителей объектов, особенно в сфере ОПК, ТЭК и транспорта. Это ключевой элемент безопасности в текущей обстановке», — подчеркивают в ведомстве.