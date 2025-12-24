Руководство 6 южноуральских предприятий оштрафовали за игнорирование антитеррористических предписаний

Защищенность стратегических объектов не была усилена, что создало потенциальные риски

Нарушения требований антитеррористической защищенности на ряде стратегически важных объектов региона выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. По решению суда к административной ответственности привлечены должностные лица шести предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В список организаций, чьи руководители оштрафованы, вошли заводы «Электромашина», «Сигнал», «Агрегат», Златоустовский машиностроительный, а также Аргаяшская нефтебаза и ж/д станция Челябинск-Главный.

«Как установили сотрудники УФСБ, ответственные лица проигнорировали решения антитеррористической комиссии Челябинской области, вынесенные в марте и августе текущего года. Не выполнив предписанных законом мероприятий по усилению защищенности вверенных им объектов, создали потенциальные риски», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что повторное привлечение к ответственности за аналогичные нарушения или наступление тяжких последствий влечет уголовное преследование по статье 217.3 УК РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

«Своевременное выполнение всех предписанных мероприятий — прямая обязанность руководителей объектов, особенно в сфере ОПК, ТЭК и транспорта. Это ключевой элемент безопасности в текущей обстановке», — подчеркивают в ведомстве.