Руководители медиахолдинга «Первый областной» проходят обучение в «Высшей школе новых медиа»

В основе курса — образовательная программа «Мастерской новых медиа»

Руководители медиахолдинга «Первый областной» проходят обучение в «Высшей школе новых медиа» в Москве — MBA-программе для управленцев в медиаиндустрии. Образовательная программа позволяет освоить новейшие алгоритмы работы, эффективное применение ИИ, особенности работы журналистов в соцсетях и многое другое.

«Обучение дает возможность для региональных СМИ идти в ногу со временем, перенять богатый опыт федеральных коллег, прокачать свои навыки и в то же время поделиться опытом. В перспективе это позволит работать эффективнее, предоставлять более качественный контент. Известно, что потребление контента уходит в соцсети, вводятся новые форматы работы с текстом и информацией. В программе обучения представлено много прикладного и полезного материала, который может быть применим в работе уже сегодня»,— сообщила генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова.





В настоящее время обучение в «Высшей школы новых медиа» в Москве проходят гендиректор ОТВ Анна Воронова, заместитель гендиректора по развитию Елена Русова и заместитель гендиректора по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова.

Это второй поток программы, в котором участвуют руководители медиахолдингов, главные редакторы, владельцы или топ-менеджеры СМИ и корпораций, федеральные эксперты в медиасфере со всей страны.





Участников ждет знакомство с практическими подходами к различным типам мышления, обучение практикам менеджмента и навыкам управления, нейропрактикум, а также личное общение с лидерами индустрии.

В числе экспертов — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, директор по маркетингу, издатель РБК Андрей Сикорский и другие.

После пяти модулей обучения у участников программы будет возможность войти в закрытый Клуб руководителей медиа, созданный участниками первого потока «Высшей школы новых медиа». Клуб руководителей медиа работает над решением вызовов, стоящих перед медиаиндустрией.