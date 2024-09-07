Руководители крупных промпредприятий Челябинской области проголосовали на выборах

Среди трудовых коллективов ввели конкурсы для активно голосующих

Руководители крупных промышленных предприятий Челябинской области проголосовали сегодня, 7 сентября, на выборах.

Генеральный директор ПО «Маяк» Андрей Порошин одним из первых выполнил гражданский долг.





«Озерск занимает особое место в стратегии развития России и Челябинской области. Поэтому нам вместе важно сделать выбор и определить будущее нашего любимого города и предприятия», — подчеркнул Андрей Порошин.

Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев принял участие в выборах губернатора Челябинской области.





Одним из первых голосующих в Миассе был генеральный директор автозавода «Урал», председатель Челябинского регионального отделения «СоюзМаш» России Павел Яковлев. Об этом он рассказал в своем видео и призвал заводчан последовать его примеру.

«Начал сегодняшнее прекрасное, хоть и дождливое, утро с посещения избирательного участка, который расположен в нашем Дворце культуры», — поделился Павел Яковлев с подписчиками в ВК.

С утра проголосовал на своем избирательном участке председатель профкома автозавода Валерий Болотов.

«Это вторые по значимости выборы после выборов президента РФ. Региональная власть для развития нашего города, наших предприятий имеет огромное значение. Каждый голос — это вклад в наше благополучное будущее», — считает он.

Директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков пришел на избирательный участок с сыновьями и сделал выбор вместе со старшим из них.





Тем временем в некоторых трудовых коллективах в день голосования объявили конкурсы. Так, на Челябинском кузнечно-прессовом заводе предлагают гарантированный приз тем заводчанам, кто придет на избирательный участок и сделает селфи с друзьями и коллегами.