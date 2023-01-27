Руководителем ГИБДД по Челябинской области стал Иван Путков

Ранее полковник полиции занимал должность с приставкой врио

Начальником УГИБДД по Челябинской области стал полковник полиции Иван Путков. О назначении объявили в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД, которое проходит 27 января при участии губернатора региона Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, Иван Путков начал службу в 2002 году с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года — заместителем командира полка ДПС региональной Госавтоинспекции.

С декабря 2021 года являлся заместителем начальника центра профессиональной подготовки ГУ МВД.