Глава СК по Челябинской области ответил на вопрос о кадровых перестановках в ведомстве

Также в ходе встречи с журналистами Петр Решетников анонсировал проведение первого приема граждан по вопросам обманутых дольщиков

Новый руководитель СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников спустя две недели работы в новой должности встретился с журналистами. В пятницу, 20 августа, он рассказал о ключевых направлениях в работе ведомства, а также о приоритетах и главных проблемах, которым будет уделено особое внимание. Среди них — безопасность детей, экология, борьба с коррупцией и личные встречи с жителями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Помимо усиленной работы по предотвращению преступлений над детьми, Петр Решетников пообещал обратить внимание на вопросы обманутых дольщиков. По словам руководителя регионального СУ СКР, на сегодня в реестре стоит порядка 62 домов, нарушены права 3485 участников долевого строительства. Им инициирован прием граждан руководством прокуратуры и ГУ МВД Челябинской области. Встреча пройдет 25 августа на базе регионального Минстроя с участием уполномоченных по правам человека и предпринимателей.

На вопрос о кадровых решениях и установках, которые он поставил перед коллегами и подчиненными, Петр Решетников ответил, что главное — срочное и оперативное реагирование на возможное нарушение прав жителей региона. Привлекать кадры из Свердловской области, где работал ранее, он не намерен и подчеркнул, что в ближайшее время отставок в структуре ведомства не ожидается.

«Я не сторонник куда-то кого-то перетаскивать за собой на службу, новое дыхание привносить. Пока моего появления здесь достаточно, так как я энергичный человек», — прокомментировал Петр Решетников.

Также он добавил, что коллектив следственного управления по Челябинской области на хорошем счету, здесь работают профессионалы. Но если потребуется, сотрудников, которые «местами заснули», удастся «разбудить», а существующие недочеты — поправить.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в ходе встречи с журналистами Петр Решетников заявил о возбуждении уголовного дела о халатности, решение было принято после смерти шестилетнего мальчика, утонувшего в котловане поселка Сулея. Также новый глава регионального СУ СКР заявил, что защита детей — приоритет в работе ведомства.