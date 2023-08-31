Руководитель магнитогорского лицея поборется за звание директора года на всероссийском конкурсе

Наталья Лаптева вошла в число 30 финалистов

Директор Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ Наталья Лаптева стала финалистом всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». В список вошли 30 руководителей общеобразовательных организаций из 24 регионов, сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области.

Всего на конкурс подали более тысячи заявок. Отборочные испытания проходили онлайн — участники подготовили электронное портфолио и прошли тестирование. 30 финалистов отправятся в Москву на очный этап. С 29 сентября по 4 октября пройдет три тура.

В первом туре все 30 финалистов расскажут о том, какие проекты осуществили в своих учреждениях. Во второй тур пройдут 10 конкурсантов. Им предстоит вместе с коллективом своей школы по видеосвязи разработать проект на основе заготовленных организаторами материалов. Третий тур включает пресс-конференцию для пяти оставшихся финалистов. Директоры школ ответят на вопросы родителей, учеников и педагогов. По итогам определят «Директор года России».

Напомним, в прошлом году директор начальной школы в деревне Казанцево Сосновского района вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Проектный руководитель — 2022». Андрей Мищенко получил награду в специальной номинации «За подготовку проектной смены».