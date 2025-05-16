Руководитель Комитета семей воинов Отечества Челябинской области стала финалистом престижного конкурса

Надежда Солдатенкова вошла в число 105 финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Челябинской области Надежда Солдатенкова вошла в число 105 финалистов очного этапа всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Отбор лучших общественно-политических лидеров страны проходил на площадке мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба комитета.

«Я счастлива выйти в финал и не менее счастлива представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе. Со всей ответственностью понимаю, что конкурс финалом не заканчивается — все только начинается. Необходимо многому научиться, чтобы стать тем специалистом, который сегодня нужен нашей стране. Я чувствую в себе силы менять мир и хочу применить весь свой потенциал на благо Родины», — подчеркнула Надежда Солдатенкова.

В конкурсе приняли участие более 17 тысяч человек со всей России. В очный этап прошли лишь 300 сильнейших кандидатов по итогам дистанционного отбора. В течение двух дней они проходили очные испытания, демонстрируя управленческие, коммуникативные и лидерские качества. Их оценивали ведущие эксперты в сфере государственного управления и политики.

Финалисты конкурса получили возможность пройти обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках платформы «Россия — страна возможностей».