Руководитель комитета мобилизационной работы Челябинской области уходит в отставку

Документ о грядущем увольнении подписал глава региона

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об освобождении с должности председателя комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергея Малышева. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с госслужащим расторгают служебный контракт в следующем месяце.

«...Уволить с государственной гражданской службы 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего...» — говорится в постановлении главы региона.

Региональный комитет мобилизационной работы координирует мероприятия по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных планов. Его сотрудники также занимаются защитой сведений, которые составляют государственную тайну. Согласно данным из открытых источников, Сергей Малышев был назначен на эту должность еще в конце сентября 2014 года.

Напомним, что в начале марта была сокращена должность заместителя министра социальных отношений региона. В итоге своего поста лишилась Галина Казакова, которая проработала в статусе замминистра с лета 2021 года.

Кроме того, внимание общественности недавно было привлечено к истории с отставкой главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Он досрочно сложил полномочия после критики губернатора по поводу многочисленных жалоб на уборку снега. Отставку теперь уже бывшего главы утвердили на прошлой неделе.