Руководитель челябинского Росприроднадзора Виталий Курятников покинул свой пост

Карьеру он продолжит в Москве

Начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников ушел со своего поста. Как стало известно ИА «Первое областное» из собственных источников, свою карьеру он продолжит в Москве.

Виталий Курятников получил юридическое образование в Южно-Уральском государственном университете. Работал в аппарате Уставного суда Санкт-Петербурга, несколько лет (до 2014 года) был заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году был назначен руководителем регионального управления Росприроднадзора.

В июне 2019 года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин оптимизировал структуру территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Полномочия Росприроднадзора по Челябинской области были переданы межрегиональному управлению в Екатеринбурге.

В июле 2019 года Виталий Курятников был назначен начальником управления Росприроднадзора по Челябинской области.

На сайте Южно-Уральского государственного университета Виталий Курятников числится доцентом кафедры «Конституционное и административное право».