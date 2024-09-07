Руководитель челябинского отделения РСО Юрий Болдырев: «Впервые в жизни голосую не в воскресенье, а в субботу утром»

Глава отделения «Российских студотрядов» оценил возможности двухдневного голосования

Одним из первых голосующих в Челябинске стал член Общественной палаты Челябинской области, руководитель штаба Челябинского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев. Он поделился с нашим корреспондентом своими впечатлениями.

«Впервые в жизни голосую не в воскресенье, а в субботу утром. Это очень удобно — не зависишь ни от чего. В выходные выбрал подходящее время и пришел на избирательный участок», — сказал он.

Он пригласил жителей Челябинской области последовать его примеру и проголосовать.

«В этом году в Челябинске проходят выборы, от которых напрямую зависит наша жизнь. Это и муниципальные депутаты, и губернатор нашей области. От того, какой выбор мы сделаем, будет зависеть ближайшая пятилетка в нашем родном и любимом Челябинске и Челябинской области», — добавил Юрий Болдырев.