Руководить Минздравом Челябинской области после увольнения Юрия Семенова будет его заместитель

Обязанности министра здравоохранения временно возложили на Дмитрия Тарасова

Дмитрий Тарасов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области после увольнения Юрия Семенова. Соответствующее постановление подписала первый заместитель главы региона Ирина Гехт как и.о. губернатора.



«До назначения министра здравоохранения Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на первого заместителя министра здравоохранения региона Дмитрия Тарасова без освобождения от основных должностных обязанностей, с его согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности министра», — говорится в документе за подписью Ирины Гехт.

Дмитрий Тарасов возглавлял Минздрав в 2013—2014 годах.