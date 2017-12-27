/ Евгений Тефтелев подарил ручку «Трактор» самому молодому участнику пресс-конференции

Мэр, как и журналист-школьник, фанат челябинской хоккейной команды.

В пресс-конференции Евгения Тефтелева, посвященной итогам уходящего года, принял участие юный журналист Данила Апальков. Он представлял телестудию школы №24. Юный возраст журналиста заметил мэр Челябинска. В конце мероприятия он решил сделать ему символический подарок — ручку, которой любит писать сам Евгений Тефтелев.



Мне очень приятно было видеть молодого будущего корреспондента. Я взял тут обычную ручку, которой я пользуюсь, но по тематике она отвечает всему, чем я живу во внерабочее время. Там написано «Трактор». Я дарю эту ручку тебе. Я болею за «Трактор», переживаю, нам надо в плей-офф выходить. Давайте, поддерживайте это дело. Удачи! — обратился к юному журналисту Евгений Тефтелев.



Школьник оказался не только журналистом, но и игроком в хоккей. Поэтому подарок от главы Челябинска оказался вдвойне приятным.