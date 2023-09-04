Ручьи в Челябинском бору объяснили интенсивными дождями

Лаборатория не выявила превышений в пробах воды

Специалисты завершили лабораторный анализ воды из ручья, который образовался в городскому бору после обильных дождей. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального министерства экологии, наиболее вероятная причина происхождения этой воды — интенсивные осадки. Ранее челябинцы заметили большие скопления воды в лесу, причем она переливалась через дорогу в сторону Шершневского водохранилища.

«Согласно протоколу испытаний Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу (по Челябинской области), специалисты которого проводили отбор и анализ проб в Челябинском городском бору, показатели в образцах не превышены», — сообщили в Минэкологии области.

Изначально некоторые горожане сделали предположение, что «болото» в лесу образовалось из-за прорыва некой трубы. Управление по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска представило ведомству схему. Из нее стало ясно, что сетей водоснабжения и водоотведения в местах, где загадочные ручьи берут свое начало, там нет. Следовательно, вода здесь появилась после сильных августовских ливней, которые обрушились на регион в первой половине последнего летнего месяца.

Кстати, буквально через неделю после появления сообщений о том, что городской бор заливает неизвестной водой, скопления влаги исчезли.