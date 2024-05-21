РСА выплатил компенсацию пешеходу, пострадавшему в ДТП в Челябинске

У водителя отсутствовал полис ОСАГО

В ноябре прошлого года в Челябинске пешеход попал под колеса авто и получил перелом ноги. Пострадавшему удалось получить компенсационную выплату от Российского союза автостраховщиков, рассказал Первому областному информагентству юрист Алексей Рузавин.

«При соблюдении алгоритма подачи документов можно получить компенсацию от РСА в досудебном порядке, но только в том случае, если потерпевший не может взыскать страховую выплату по договору обязательного страхования», — пояснил юрист.

Таких случаев не очень много. Например, компенсацию можно получить, если страховая компания виновника происшествия признана банкротом или у нее отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности. Также выплаты от РСА допустимы, если виновник ДТП неизвестен или не имеет договора ОСАГО.