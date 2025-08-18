Розовый дым над ЧМК прокомментировали на предприятии

Произошел выход взвеси на одном из конвертеров

«18 августа на одном из конвертеров ЧМК наблюдался кратковременный выход взвеси. Выброс не вышел за пределы территории предприятия. Стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенные непосредственно вблизи предприятия, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — отмечает пресс-служба ПАО «ЧМК».

На территории предприятия и в санитарно-защитной зоне провели замеры. По данным компании, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ были в норме.

Ранее Минэкологии сообщало, что цветной дым — это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате. Аварийных выбросов и ситуаций нет.