Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане

История и традиции праздника

Сегодня, 21 сентября, православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый в новом церковном году великий двунадесятый праздник. Каковы его история и смысл, как его отмечают и что запрещено в этот день — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

По преданию, родителями Марии были праведные Анна и Иоаким. Они всю жизнь мечтали стать родителями, но не могли. Несмотря на преклонный возраст, Анна продолжала усердно молиться о материнстве, и ее молитвы были услышаны: однажды ей явился ангел и сообщил, что вскоре она родит девочку. Он уточнил, что в будущем именно через этого ребенка в мир придет Христос.

Спустя девять месяцев после этого события Анна действительно родила девочку. По наказу свыше ее назвали Марией. Когда малышке исполнилось три года, ее отдали в Иерусалимский храм на служение Господу. Священник, который встречал Марию и ее родителей, сразу понял, что это непростой ребенок: несмотря на юный возраст, она с легкостью преодолела крутые ступени храма. Там она жила и служила Богу до обручения с Иосифом.

Примечательно, что в Священном Писании об этом событии ничего не сказано, о рождении Марии сообщают апокрифы. В IV веке византийские священники начали тщательно изучать все имеющиеся записи и документы и пришли к выводу, что рождение Девы Марии играет большую роль в христианстве. Вскоре в ее честь в Константинополе построили храм, а в V веке был установлен праздник в честь рождества Богородицы.

Смысл праздника

Дева Мария — ключевая фигура в божественном плане по спасению человечества. Она пришла в мир, чтобы родить Спасителя, через которого все люди на земле получили возможность прощения своих грехов и обретения вечной жизни.

Традиции праздника

В православии праздник отмечают несколько дней. Накануне Рождества в храмах проходит всенощное бдение, утром в праздничный день — литургия. Верующие в своих молитвах просят Богородицу о семейном благополучии и рождении ребенка. Также в этот день нередко заключают браки. Считается, что такие союзы являются долгими и счастливыми.

Поста в этот день нет, верующие могут есть любую пищу. После службы за праздничным столом верующие обычно дарят друг другу иконки с изображением Богородицы.

Запреты

Каких-то особых запретов в праздник нет. Верующим рекомендуют воздержаться от конфликтов, переедания, злоупотребления алкоголем. Также не следует обсуждать кого-то, завидовать, сквернословить и замышлять недоброе. Все мысли в этот день должны быть сосредоточены на духовном.