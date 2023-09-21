Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является двунадесятым, то есть одним из важнейших церковных праздников, и открывает начало церковного года. Подробнее о его истории, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».
Когда отмечают праздник
Рождество Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник, и ежегодно православные отмечают его 21 сентября. Католики, кстати, отмечают его раньше — 8 сентября.
История праздника
В Священном Писании ни слова не сказано о рождении Девы Марии, об этом событии сообщается в апокрифах. Согласно преданию, у нее были благочестивые и любящие Бога родители — Анна и Иоаким. Они были уже стары, и детей у них не было, несмотря на то что они усердно молились о ребенке. Однажды даже произошла крайне неприятная ситуация: Иоаким отправился в храм в Иерусалим, но его туда не пустили, поскольку в те времена бездетность считалась проклятием. После этого Иоаким отправился горевать и молиться в пустыню, а его супруга Анна проводила дни в слезах и печали.
В какой-то момент Анне явился ангел и сообщил, что скоро у них с супругом родится девочка, «ради которой благословятся все роды земные». Назвать ее он приказал Марией. Следом радостную весть ангел сообщил находящемуся в пустыне Иоакиму.
Девять месяцев спустя у Марии и Иоакима родилась девочка, которую, как и было приказано, назвали Марией. В возрасте трех лет ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм. К дверям храма вела крутая лестница с большими ступенями. Обычно даже взрослые с трудом преодолевали ее, а трехлетняя Мария с легкостью взобралась по ступеням. Настоятели храма, как только увидели Марию, сразу поняли, что это необычный ребенок.
В храме Богородица оставалась до обручения со своим будущим супругом Иосифом.
Отмечать праздник начали в V веке. Утвержден он был после того, как исследователи поняли, какую большую роль играет Дева Мария в становлении христианства.
Традиции праздника
В праздничный день в храмах проходят праздничные литургии. Прихожане молятся Деве Марии о здоровье, зачатии ребенка, спокойствии в семье, об исцелении от болезней и многом другом.
Вернувшись домой, верующие накрывают праздничный стол и украшают свой дом цветами — по легенде, так сделала Анна в день рождения Марии. Также цветы дарят своим матерям и бабушкам.
Кстати, у праздника есть один день предпразднства и четыре дня попразднства. Все эти дни верующие посещают церковь и читают молитвы Богородице.
Запреты
Праздник приходится на период между постами, поэтому верующим предписывается соблюдать умеренность в еде во время праздничного застолья. Особых ограничений нет, на столе могут быть яйца, рыба, мясо, молочные продукты. Разрешается вино, но также в ограниченных количествах.
В Рождество запрещено ссориться, сквернословить, обижаться, отказывать нуждающимся. Также не рекомендуется заниматься тяжелой работой.
Народные традиции и приметы
На Руси в этот праздник отмечали окончание сбора урожая и устраивали пышные застолья. Причем чем богаче был урожай, тем дольше длился пир. Также в Рождество теща и тесть обязательно звали в гости зятя.
Наблюдали наши предки и за погодой. Например, они подмечали, что если на Рождество Богородицы не выпала роса, то зима будет малоснежной. Если праздничное утро туманное — осень будет дождливой.