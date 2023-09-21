Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 21 сентября

Праздник открывает начало церковного года

Сегодня, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является двунадесятым, то есть одним из важнейших церковных праздников, и открывает начало церковного года. Подробнее о его истории, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

Когда отмечают праздник

Рождество Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник, и ежегодно православные отмечают его 21 сентября. Католики, кстати, отмечают его раньше — 8 сентября.

История праздника

В Священном Писании ни слова не сказано о рождении Девы Марии, об этом событии сообщается в апокрифах. Согласно преданию, у нее были благочестивые и любящие Бога родители — Анна и Иоаким. Они были уже стары, и детей у них не было, несмотря на то что они усердно молились о ребенке. Однажды даже произошла крайне неприятная ситуация: Иоаким отправился в храм в Иерусалим, но его туда не пустили, поскольку в те времена бездетность считалась проклятием. После этого Иоаким отправился горевать и молиться в пустыню, а его супруга Анна проводила дни в слезах и печали.

В какой-то момент Анне явился ангел и сообщил, что скоро у них с супругом родится девочка, «ради которой благословятся все роды земные». Назвать ее он приказал Марией. Следом радостную весть ангел сообщил находящемуся в пустыне Иоакиму.

Девять месяцев спустя у Марии и Иоакима родилась девочка, которую, как и было приказано, назвали Марией. В возрасте трех лет ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм. К дверям храма вела крутая лестница с большими ступенями. Обычно даже взрослые с трудом преодолевали ее, а трехлетняя Мария с легкостью взобралась по ступеням. Настоятели храма, как только увидели Марию, сразу поняли, что это необычный ребенок.

В храме Богородица оставалась до обручения со своим будущим супругом Иосифом.

Отмечать праздник начали в V веке. Утвержден он был после того, как исследователи поняли, какую большую роль играет Дева Мария в становлении христианства.

Традиции праздника

В праздничный день в храмах проходят праздничные литургии. Прихожане молятся Деве Марии о здоровье, зачатии ребенка, спокойствии в семье, об исцелении от болезней и многом другом.

Вернувшись домой, верующие накрывают праздничный стол и украшают свой дом цветами — по легенде, так сделала Анна в день рождения Марии. Также цветы дарят своим матерям и бабушкам.

Кстати, у праздника есть один день предпразднства и четыре дня попразднства. Все эти дни верующие посещают церковь и читают молитвы Богородице.

Запреты

Праздник приходится на период между постами, поэтому верующим предписывается соблюдать умеренность в еде во время праздничного застолья. Особых ограничений нет, на столе могут быть яйца, рыба, мясо, молочные продукты. Разрешается вино, но также в ограниченных количествах.

В Рождество запрещено ссориться, сквернословить, обижаться, отказывать нуждающимся. Также не рекомендуется заниматься тяжелой работой.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот праздник отмечали окончание сбора урожая и устраивали пышные застолья. Причем чем богаче был урожай, тем дольше длился пир. Также в Рождество теща и тесть обязательно звали в гости зятя.

Наблюдали наши предки и за погодой. Например, они подмечали, что если на Рождество Богородицы не выпала роса, то зима будет малоснежной. Если праздничное утро туманное — осень будет дождливой.