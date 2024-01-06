Рождество Христово отметят православные христиане 7 января

Это второй по важности праздник после Пасхи

7 января православные христиане отметят один из важнейших, или двунадесятых, церковных праздников — Рождество Христово. Подробнее о его истории, значении, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История Рождества Христова

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в Вифлееме, куда Мария с Иосифом пришли на перепись. В тот день все гостиницы были переполнены, и остановиться супругам пришлось в пещере, куда обычно загоняли скот. Там и появился на свет Иисус. Младенца запеленали и положили в ясли — кормушку для скота.

В тот же миг пастухам, охранявшим стадо, явился ангел, который сообщил им, что родился спаситель мира — Христос. Он также сказал им, что они найдут младенца лежащим в яслях. Пастухи сразу же отправились в пещеру и рассказали Марии и Иосифу о явлении ангела.

Кроме того, сразу же после рождения Христа на небе зажглась новая звезда, ныне известная как Вифлеемская. Восточные мудрецы, которые знали о том, что скоро должен родиться царь мира, увидели ее и, прихватив подарки, отправились за ней. Когда они находились в пути, их призвал к себе царь Иудеи Ирод, который был встревожен рождением будущего царя. Он попросил волхвов сообщить ему о местонахождении Иисуса, как только они найдут его. После этого мудрецы продолжили идти за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем к новорожденному Иисусу. Они поклонились ему и преподнесли золото, ладан и смирну. На обратном пути они по велению Господа миновали Ирода.

Рождество Христово изначально не отмечали. Первые упоминания о празднике датированы IV веком. Поскольку точная дата рождения Иисуса неизвестна, отмечать Рождество решили 25 декабря — в день зимнего солнцестояния. Католики, лютеране, англиканская церковь продолжают отмечать Рождество 25 декабря. Русская православная церковь, сербская, грузинская и иерусалимская церкви отмечают Рождество 7 января (по новому стилю).

Значение праздника

Рождение Христа в человеческом облике имеет большое значение для верующих. Он пришел, чтобы своей жертвой искупить грехи людей, причем не только прошлые, но и будущие.

Традиции Рождества Христова

За день до праздника, 6 января, завершается 40-дневный рождественский пост. Этот день называется сочельник. Верующие едят сочиво — отваренную пшеницу с медом и идут в храмы на праздничное богослужение, которое начинается в ночь на 7 января. Вернувшись домой, православные христиане устраивают праздничный ужин.

В сельских местностях принято колядовать. Дети, нарядившись в народные костюмы и взяв с собой сделанную из цветной бумаги с лентами рождественскую звезду, ходят по дворам и домам с песнями-колядками и прославляют Христа и хозяев дома. Последние дают им различные угощения или деньги.

Запреты

Особых запретов на Рождество Христово нет. Домашние хлопоты рекомендуется закончить заранее, чтобы они не отвлекали. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом, завидовать, сквернословить и ссориться. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы