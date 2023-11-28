С сегодняшнего дня, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост — последний в уходящем году. Он длится 40 дней и захватывает первые шесть дней нового года, поэтому можно считать, что это и первый пост в новом году. Подробнее об истории возникновения поста и о том, что можно и нельзя есть верующим, — в материале ИА «Первое областное».
История Рождественского поста
Рождественский пост является самым древним: согласно историческим документам, придерживаться его начали еще в IV веке. Изначально он продолжался около семи дней. А в 1166 году Константинопольский патриарх Лука постановил держать пост на протяжении 40 дней — по количеству дней, проведенных Христом в пустыне перед началом проповеди. С тех пор Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается в ночь на 7 января — праздник Рождества Христова.
Цель поста
Как говорится в Священном писании, незадолго до окончания 40-дневного поста Христа дьявол пытался искусить его. Однако Иисус, несмотря на физическое истощение, остался крепок духом. Верующим, подобно Христу, во время Рождественского поста важно очиститься перед светлым праздником Рождества, а также укрепить силу веры и духа.
Что можно есть
В Рождественский пост разрешено употреблять следующие продукты:
- фрукты;
- овощи и зелень;
- грибы;
- рыбу и морепродукты;
- растительное масло;
- крупы;
- орехи;
- постный хлеб и выпечку;
- мед;
- соевое или миндальное молоко.
При этом некоторые из перечисленных продуктов можно есть только в определенные дни поста.
Что нельзя есть
В пост запрещены:
- мясные продукты и продукты из мяса птицы;
- молочные продукты и яйца;
- алкогольные напитки (в определенные дни разрешено немного вина).
Календарь питания
Стоит обратить внимание на то, что у Рождественского поста есть пять степеней строгости:
- полное воздержание от пищи;
- сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, вода);
- горячая пища без масла;
- горячая пища с растительным маслом;
- горячая пища с растительным маслом и рыбой.
Выбирать степень строгости необходимо исходя из своих физических особенностей, болезней, особенностей труда и прочего. Не следует поститься вообще беременным женщинам, детям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями. Также пост могут не держать те, кто находится в больнице или путешествии.
Для монахов пост обычно строгий, а для мирян — с послаблениями. Так, по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям они могут есть горячую пищу с растительным маслом и рыбой. В среду и пятницу рыба запрещена, можно есть только горячую пищу с маслом. В воскресенье и церковные праздники, даже если они выпадают на будний день, разрешено выпить немного вина.