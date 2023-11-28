Рождественский пост — 2023: история и календарь питания по дням

Это самый древний пост в христианстве

С сегодняшнего дня, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост — последний в уходящем году. Он длится 40 дней и захватывает первые шесть дней нового года, поэтому можно считать, что это и первый пост в новом году. Подробнее об истории возникновения поста и о том, что можно и нельзя есть верующим, — в материале ИА «Первое областное».

История Рождественского поста

Рождественский пост является самым древним: согласно историческим документам, придерживаться его начали еще в IV веке. Изначально он продолжался около семи дней. А в 1166 году Константинопольский патриарх Лука постановил держать пост на протяжении 40 дней — по количеству дней, проведенных Христом в пустыне перед началом проповеди. С тех пор Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается в ночь на 7 января — праздник Рождества Христова.

Цель поста

Как говорится в Священном писании, незадолго до окончания 40-дневного поста Христа дьявол пытался искусить его. Однако Иисус, несмотря на физическое истощение, остался крепок духом. Верующим, подобно Христу, во время Рождественского поста важно очиститься перед светлым праздником Рождества, а также укрепить силу веры и духа.

Что можно есть

В Рождественский пост разрешено употреблять следующие продукты:

фрукты;

овощи и зелень;

грибы;

рыбу и морепродукты;

растительное масло;

крупы;

орехи;

постный хлеб и выпечку;

мед;

соевое или миндальное молоко.

При этом некоторые из перечисленных продуктов можно есть только в определенные дни поста.

Что нельзя есть

В пост запрещены:

мясные продукты и продукты из мяса птицы;

молочные продукты и яйца;

алкогольные напитки (в определенные дни разрешено немного вина).

Календарь питания

Стоит обратить внимание на то, что у Рождественского поста есть пять степеней строгости:

полное воздержание от пищи;

сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, вода);

горячая пища без масла;

горячая пища с растительным маслом;

горячая пища с растительным маслом и рыбой.

Выбирать степень строгости необходимо исходя из своих физических особенностей, болезней, особенностей труда и прочего. Не следует поститься вообще беременным женщинам, детям, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями. Также пост могут не держать те, кто находится в больнице или путешествии.

Для монахов пост обычно строгий, а для мирян — с послаблениями. Так, по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям они могут есть горячую пищу с растительным маслом и рыбой. В среду и пятницу рыба запрещена, можно есть только горячую пищу с маслом. В воскресенье и церковные праздники, даже если они выпадают на будний день, разрешено выпить немного вина.