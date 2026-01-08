Рождественские елки губернатора провели в Сатке и Аргаяше

Праздники собрали почти 600 юных южноуральцев

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в муниципалитетах региона проходят Рождественские елки. Праздничные мероприятия собирают сотни детей. В числе гостей ребята из многодетных семей, дети участников СВО, отличники, активисты, победители конкурсов и те, кто особенно нуждается в поддержке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В Саткинском округе Рождественская елка собрала 290 детей. Мероприятие прошло в ДК «Магнезит». Праздник открылся выступлениями юных талантов. Хор школы № 40 «Звездочка» (победитель конкурса «Рождественская песня») порадовал гостей праздничными мелодиями. Во время праздника победители и призеры конкурса «Красота Божьего мира» получили заслуженные награды.

С видеоприветствием к ребятам обратился губернатор Алексей Текслер. Кульминацией стал спектакль «Свет мой, зеркальце...» от Озерского театра драмы и комедии «Наш дом». Каждый ребенок получил подарок от главы региона — мешок со сладостями и игрушечной лошадкой, символом наступившего 2026 года.

В Аргаяшском округе праздник посетили более 280 детей. Районный Дом культуры на один вечер превратился в сказочное королевство: сверкающая елка, роскошные декорации и атмосфера всеобщего веселья создали праздничную атмосферу. В начале показали видеообращение губернатора Алексея Текслера.

Глава округа Игорь Ишимов отметил, что этот праздник — особенный подарок от губернатора всем талантливым и старательным детям. Для них артисты Озерского театра кукол подготовили спектакль «Снежное путешествие». Каждый участник праздника получил сладкий и полезный подарок от главы региона.

Рождественские елки вновь доказали: совместный праздник — это мост, объединяющий всех в стремлении подарить детям радость, веру в чудо и ощущение новогоднего волшебства.