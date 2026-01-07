Рождественские елки губернатора посетят 13 тысяч юных южноуральцев

Спектакли покажут в 46 муниципалитетах Челябинской области

Сегодня, 7 января, в Челябинской области стартовала традиционная акция «Рождественская елка губернатора». В этом году праздничные представления охватят рекордное количество юных зрителей — 13 тысяч детей из 43 муниципалитетов региона, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Торжественный старт кампании дали губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Поздравляю всех с Новым годом и великим праздником Рождества Христова! Дорогие ребята, желаю, чтобы мечта, которую вы загадали, непременно исполнилась. Но помните: для этого нужно стараться, совершать добрые поступки и слушаться родителей, ведь они желают вам только самого лучшего. Желаю, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья. Всегда идите вперед. С праздником светлого Рождества!» — отметил Алексей Текслер.

Первый спектакль — мюзикл «Волшебник изумрудного города» — состоялся на сцене Челябинского театра оперы и балета. Для детей с нарушением зрения из школы № 127 был организован специальный показ с тифлокомментированием.

«Пусть этот светлый праздник будет всегда той путеводной звездой, которая зажглась над вифлеемскими яслями, где родился Христос. От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья и, самое главное, чтобы все ваши мечты сбывались. С праздником Рождества Христова!» — поздравил детей митрополит Алексий.

Всего с 7 по 14 января по области пройдет 46 новогодних представлений в тринадцати государственных и муниципальных театрах области. Среди постановок — «Волшебные часы» Камерного театра, мюзикл «Волшебное кольцо» Магнитогорского театра оперы и балета, «Снежная королева» в исполнении артистов театра «Омнибус».

Гостями праздника традиционно станут дети из малообеспеченных семей, воспитанники интернатов, одаренные школьники, победители конкурса «Рождественская сказка», а также дети военнослужащих.