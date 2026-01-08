Рождественские елки главы Челябинска посетили 1200 детей

Юные горожане и их семьи окунулись в настоящую сказку

В Челябинске состоялась традиционная праздничная акция — рождественские елки главы города. Около 1200 юных жителей стали гостями волшебного представления «Алиса в Стране чудес», прошедшего во Дворце детского творчества, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Мероприятие, организованное по инициативе главы города Алексея Лошкина, было адресовано детям, особенно нуждающимся в поддержке. Это ребята из многодетных семей, из семей участников специальной военной операции и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Ребята посмотрели великолепный спектакль „Алиса в Стране чудес“, пообщались с Дедом Морозом и, конечно, получили подарки»,— рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Атмосферу настоящего рождественского чуда создала постановка театра «Манекен». Главный режиссер Игорь Бармасов объяснил выбор сказки.

«„Чудесатые приключения“ — так мы назвали жанр „Алисы в Стране чудес“. Когда мы погрузились в материал, то поняли, что там есть не только загадки и смыслы, но и праздник. Там много юмора, который для новогодней компании очень нужен. Однако поднимаются и очень важные человеческие темы. В этой истории, несмотря ни на что, есть поиск и обретение себя. Алиса хочет найти себя и остаться собой, сохранить себя во всех сложных, необычных условиях»,— отметил он.

Спектакль пришелся по душе и детям, и взрослым.

«„Алису в Стране чудес“ мы хорошо знаем: в юном возрасте читали сами и теперь — вместе с детьми. Спектакль очень понравился»,— поделился впечатлениями многодетный отец и военнослужащий Евгений Байгазин.

Рождественские елки стали частью масштабной новогодней программы, охватившей весь Челябинск. По словам Сергея Авдеева, в дни каникул в городе проходит множество праздничных мероприятий. Ледовый городок ежедневно принимает 12–15 тысяч посетителей. На каток в парке Гагарина билеты раскупаются на несколько сеансов вперед. Парк Терешковой остается излюбленным местом для семейного отдыха. В муниципальных кинотеатрах ежедневно бывает более 1000 зрителей.