Росздравнадзор считает, что некоторые южноуральские аптеки завышают цены на лекарства

Им выписано предостережение.

Руководитель Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская сегодня, 16 ноября, сделала заявление о том, что некоторые региональные аптеки завышают цены на лекарственные препараты.

«Мы проводим ежедневный мониторинг за жизненно важными препаратами в аптеках. Наши сотрудники заходят в аптеки и спрашивают наличие лекарственных препаратов и их стоимость. Вопрос повышения цен есть, он контролируется Росздравнадзором и правительством Челябинской области», — заявила Лариса Землянская.

Она также отметила, что для аптек сети «Живика» и некоторых отдельных пунктов индивидуальных предпринимателей Росаздравнадзор подготовил предостережения. Также с отдельными торговыми точками будут разбираться специалисты Антимонопольной службы.

«Есть повышенный спрос некоторых лекарственных препаратов. Поэтому расход лекарств сейчас значительно выше, чем был прежде. Их поступает не так много, но двухнедельный запас мы держим», — добавила Лариса Землянская.

К слову, ситуация с повышенным спросом на лекарства доведена до центрального аппарата Росздравнадзора. Об том также известно в правительстве Российской Федерации.