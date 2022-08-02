Ростуризм включил Челябинскую область в топ‑9 маршрутов для автопутешествий

Туристам предлагают посмотреть на метеорит и взобраться на Таганай

Маршруты по Челябинской области вошли в девятку лучших вариантов автопутешествий по версии Ростуризма. Соответствующий рейтинг опубликовала пресс-служба правительства РФ.

Составленный экспертами Ростуризма список включает в себя такие локации, как Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске с его 500-килограммовым метеоритом, оружейная фабрика и колокольня в Златоусте, а также альпийские луга и горные тундры национального парка «Таганай».

Общая протяженность маршрута — почти 500 километров. Ориентировочная продолжительность путешествия — четыре дня.

В топ маршрутов страны для автопутешествий также вошли Калужская и Тамбовская области, Кольский полуостров, Дагестан, Ингушетия, Пермский край, Татарстан и Алтай.

Всего Ростуризм разработал 133 маршрута для путешествий по стране на автомобиле.

Южный Урал также оказался в числе девяти самых живописных маршрутов для пеших прогулок.

