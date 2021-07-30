Ростуризм рекомендует отдыхающим в Турции не покидать территории отелей

На курорте продолжаются лесные пожары

Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России, в Анталье ситуация продолжает оставаться непростой. Ведомство рекомендует отдыхающим в Турции россиянам не покидать территории отелей и следовать рекомендациям властей, сообщает пресс-служба федерального агентства по туризму.

По информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах в Ростуризм также не поступала.

«При этом турецкие власти делают все возможное для локализации пожаров и обеспечения безопасности туристов. Мы надеемся, что в самое ближайшее время все очаги будут ликвидированы. С учетом ситуации мы рекомендуем туристам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, следовать рекомендациям властей», — прокомментировали в ведомстве.

Туристам, которые планирует поездки в Турцию, в агентстве рекомендуют быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров федеральное агентство просит максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться.