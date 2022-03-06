Ростуризм рекомендовал продавать туры с перелетами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями

Рекомендации связаны с рисками изъятия самолетов

Ростуризм рекомендовал туроператорам в сфере выездного туризма с сегодняшнего дня, 6 марта, продавать только такие туры за рубеж, которые включают перевозку самолетами авиакомпаний, которых не коснулись ограничения. Туристам, которые уже вылетели за рубеж или планируют поездку, необходимо внимательно следить за всеми изменениями. Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщила руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Ввиду рисков изъятия воздушных судов, российские авиакомпании и туроператоры вынуждены корректировать свои зарубежные программы, в том числе чартерные. Поэтому с 00:00 по московскому времени 6 марта туроператорам рекомендовано реализовывать и отправлять исключительно в такие туры за рубеж, которые включают перевозку воздушными судами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями. А именно — российскими авиакомпаниями, у которых есть самолеты, по которым нет рисков изъятия борта за рубежом, а также иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, не закрывших для нас „небо“»,— написала Зарина Догузова.

Если же зарубежные туры включают перелет авиакомпаниями, не отвечающими этим условиям, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу таких туров. При этом туристы по согласованию с туроператорами имеют право потребовать перенести сроки поездки на любые другие в течение года; заменить авиаперевозчика, если есть такая возможность; подобрать другое решение, учитывающее интересы обеих сторон.

Кроме того, руководитель Ростуризма попросила туристов, которые собираются за рубеж, тщательно следить за всеми изменениями, поскольку ситуация сейчас меняется очень быстро. Организованным туристам следует держать связь с туроператором, а самостоятельным — с авиакомпанией. Это же касается туристов, которые уже находятся за рубежом.

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