Ростсельмаш подвел итоги сельскохозяйственного года в Челябинской области

Компания наградила самых преданных аграриев

Ростсельмаш поздравил южноуральских селян с окончанием осенне-полевых работ и подвел итоги 2021 года. Только за этот год компания поставила более 100 единиц зерноуборочной техники и более 30 энергонасыщенных шарнирно-сочлененных тракторов RSM 2375 на южноуральскую землю. В этом году на базе ЮУрГАУ традиционно открыты курсы по повышению квалификации механизаторов. Свои награды получили и аграрии, внесшие наибольший вклад во взаимовыгодное сотрудничество, сообщает Ростсельмаш.

В номинации «Лучший инженер по технике Ростсельмаш» был награжден главный инженер ООО «Хлебинка» Никита Черепанов. Его предприятие работает на юге области и считается одним из крупных в своем в Верхнеуральском районе.

«Мы довольны комбайном RSM 161 — современный и инновационный, показывает большую производительность на влажном зерне, а при работе на подбор идет на солидной скорости, качество обмолота и очистки на высоте», — говорит главный инженер Никита Черепанов.

Но не только проверенными временем моделями техники могут похвастать аграрии. Есть новинки, которые задают моду и новый уровень качества. В номинации «Инновационный выбор» награждена организация ООО «Рассвет».

«С компанией Ростсельмаш мы сотрудничаем уже долгое время, в парке техники много зерноуборочных комбайнов ACROS. В этом году арсенал пополнили мощным энергонасыщенным трактором RSM 3535 и новой самоходной косилкой KSU 2. Техника инновационная, мощная, производительная», — рассказал заместитель директора Василий Григорьевич Яковлев о новинках.

В номинации «Лучший партнер компании Ростсельмаш» награждено предприятие ООО «Агрос-Т-Велес.

«Парк зерноуборочной техники нашей организации составляют комбайны ACROS, а когда поднялся вопрос по обработке почвы, то выбор был сделан в пользу тракторов Ростсельмаш: RSM 2375 и RSM 320. Техника комфортная, работает достойно, выполняется большой объем работы при низком расходе топлива, отмечу хорошую поддержку по поставкам комплектующих и сервисному обслуживанию», — отозвался директор Артем Зайков.

«Стабильность поставок запчастей обеспечивают современный логистический центр и разветвленная сеть складов-филиалов. На складах поддерживается запас комплектующих, необходимых для гарантийного обслуживания и бесперебойной работы техники в сезон, надежность работы агротехники гарантирует сервисная служба компании, которая оперативно реагирует на запросы заказчиков, используя парк автомобилей-мастерских, укомплектованных современным инструментом и передовым оборудованием», — рассказал директор по продажам ООО «Агроцентр» официального дилера Ростсельмаш Артем Вилисов.