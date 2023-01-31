Роструд напомнил о длинных выходных в феврале

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ждет короткая рабочая неделя

23 февраля отмечается День защитника Отечества. В Роструде напомнили, что отдыхать в связи с праздником россияне будут четыре дня подряд, а также объяснили, как образовались длинные выходные.

«23 февраля выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля»,— объяснили в Роструде.

При этом в ведомстве уточнили, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.

В среду, 22 февраля, рабочий день будет на час сокращен.

Более подробно о праздниках и выходных читайте в нашем материале.