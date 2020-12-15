«Ростелеком» зафиксировал рост заявлений от южноуральцев на Госуслугах

В 2020 году жители Челябинской области подали на 1,5 миллиона больше обращений.

На 1,5 миллиона больше заявлений на портале госуслуг оставили жители Челябинской области в 2020 году. Такие цифры во вторник, 15 декабря, озвучил «Ростелеком». В этот день Единый портал государственных услуг отметил своё 11-летие. Как подчеркнул министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, всего с начала года в Челябинской области было подано 6,6 миллиона заявлений, что является шестым показателем по всей России среди регионов.



«За последний год повысилась доля жителей региона, использующих единую учетную запись портала госуслуг. Дополнительно к электронным услугам, оказываемым федеральными органами власти, жителям региона на портале доступно более 200 региональных и муниципальных услуг»,— отметил Игорь Фетисов.

В «Ростелекоме» отметили, что чаще всего жители Челябинской области в 2020 году пользуются сервисами для получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспорта, записи в детский сад, регистрации места пребывания и жительства, а также для сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительских удостоверений. Всего, как подчеркнули в компании, количество пользователей портала из Южного Урала в этом году выросло до 3 миллионов человек.