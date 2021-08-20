«Ростелеком» приглашает молодежь из Челябинска принять участие в онлайн‑чемпионате

Соревнования проводятся для школьников и студентов до 18 лет

Началась регистрация на X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Организаторами турнира выступают «Ростелеком» и Координационный центр национального домена сети интернет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора.

В этом году главная тема конкурса — «Цифровое государство», поэтому все задания будут посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. Также будет присутствовать специальное направление — «20 лет Координационному центру доменов.RU/.РФ».

«Быстро меняющие мир цифровые технологии не рождаются сами по себе — за ними всегда стоят люди с особенным видением. Пандемия в еще большей степени обозначила ускорение перехода бизнеса и госструктур к „цифре“, а потому потребность в молодых кадрах, способных развивать инновационную экономику, стала острой как никогда. Подрастающее поколение совершенно точно будет жить в цифровом государстве, а значит, без широких знаний в этом в скором времени будет не обойтись», — поделился директор Координационного центра.RU/.РФ Андрей Воробьев.

Популярный социально-образовательный процесс направлен на повышение уровня цифровой грамотности. Он поможет юным пользователям не только разобраться в тонкостях сетевых технологий, но и стать опытными интернет-юзерами. Кроме этого, организаторы конкурса для пяти первых мест в индивидуальном и командном зачетах предусмотрели ценные призы. Планшеты, смартфоны, фитнес-часы, 3D-ручки или bluetooth-наушники — все это достанется победителям юбилейного Всероссийского онлайн-чемпионата. Регистрация участников стартует прямо сейчас и продлится до 8 ноября включительно. Сам же турнир пройдет с 9 по 25 ноября 2021 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Результаты объявят 9 декабря.

Автор: София Поромова.