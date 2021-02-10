«Ростелеком» предлагает отправить южноуральских журналистов на Сахалин

Победители профессионального конкурса о цифровизации жизни посетят Дальний Восток

Конкурс от «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Ежегодный конкурс собрал более ста работ журналистов и блогеров в спецноминации «Цифровой регион». Номинация объединяет материалы о цифровизации разных сторон жизнедеятельности региона и городов области.

Жюри конкурса собирает журналистские работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — это еще не весь список сервисов, которые облегчают жизнь жителей.

«Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин.

Прием заявок завершится 31 марта на сайте конкурса. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне.