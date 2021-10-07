«Ростелеком» обеспечит связь на Универсиаде в Екатеринбурге

Игры пройдут в 2023 году

Компания «Ростелеком» стала единым поставщиком информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады-2023 в Екатеринбурге. XXXII Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа.

Одним из наиболее важных сервисов для проведения соревнований станет спортивный хронометраж и ведение счета, организуемый для 27 площадок с различными видами спорта. Для круглосуточного информирования и поддержки участников и гостей Универсиады будет создан центр обработки вызовов. Всего будет построено более 150 км волоконно-оптических линий связи к объектам Универсиады.

«Универсиада — знаковое событие не только для Свердловской области, но и для всей страны. В дни проведения студенческих игр на наш регион будет обращено особое внимание всего мира, что накладывает серьезную ответственность. Я уверен, что со стороны „Ростелекома“ все обязательства будут исполнены в точном соответствии с задачами проекта. Информационной инфраструктурой будет обеспечено 27 соревновательных площадок, стадион для проведения церемоний открытия и закрытия игр, Международный вещательный центр, Международный пресс-центр и ряд других важных объектов. Отмечу, что компания приобрела большой опыт в сопровождении крупных спортивных мероприятий, когда была генеральным партнером Универсиады в Красноярске и Казани, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также Олимпиады в Сочи в 2014 году. Нет никаких сомнений, что построенная инфраструктура в Свердловской области останется здесь на долгие годы и будет востребована», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

Летом 2019 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о решении провести XXXII Всемирную летнюю универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно более 200 комплектов медалей. В городе ожидают более 200 тыс. болельщиков и около 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран.