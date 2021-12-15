Ростех внедрит системы управления городским хозяйством в Кыштыме и Миассе

Сервис заработает уже в конце февраля 2022 года

До конца февраля 2022 года в Миассе и Кыштыме заработает сервис для управления городским хозяйством. Платформу разработал челябинский радиозавод «Полет», который входит в концерн «Вега» Госкорпорации Ростех. Smart-сервис консолидирует данные информационных систем всех городских служб и в режиме реального времени отображает ремонтные, строительные работы, загруженность дорог, экологическую обстановку, аварии на коммунальных сетях, сообщает пресс-служба Госкорпорации.

Сервис анализирует данные ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а затем создает цифровые модели городской инфраструктуры. На базе платформы будет организован единый диспетчерский центр для приема сообщений граждан. Пользователи могут контролировать выполнение работ и получать фотоподтверждение от исполнителей.

Система также создает единый реестр коммунальной инфраструктуры и при аварийном срабатывании датчиков автоматически оповещает исполнителей о необходимости ремонтных работ.

А модуль «Общественный транспорт» формирует интерактивную карту с маршрутами и остановками города, отражает дорожную ситуацию, сообщает о проведении ремонтных работ.

«Наша smart-платформа позволяет в три раза сократить время исполнения заявок населения, эффективно моделировать развитие городской территории, управлять всеми системами и прогнозировать последствия предлагаемых изменений. Мы уже начали внедрение сервиса в Кыштыме и Миассе, в ближайшее время планируется внедрить аналогичные решения в других городах России», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Данные платформы интегрируются с федеральными системами ПОС, Единым порталом государственных услуг, ГИС ЖКХ и ЕДС. Сервис представляет собой сайт, мобильное приложение, телеграм-бот и удобную административную панель с возможностью оперативного доступа и мониторинга данных. Оценить новинку уже с конца февраля 2022 года смогут жители Кыштыма и Миасса.