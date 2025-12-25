Рост зарплат в 2026 году станет избирательным и замедлится

Аналитики SuperJob прогнозируют, что доходы будут расти только у ключевых специалистов

Рынок труда завершает переход в новую фазу, когда зарплаты перестанут расти массово из-за дефицита кадров. По прогнозу SuperJob на 2026 год, повышение доходов станет избирательным и будет зависеть от конкретной ценности специалиста для бизнеса.

Максимальный прирост получат:

— стратегические IT-специалисты (архитекторы, senior-разработчики, ML‑инженеры): их доходы могут подняться на 12—15%;

— врачи узких специальностей в коммерческой медицине (стоматологи, хирурги, косметологи): их зарплаты повысятся на 10—12%;

— инженеры и конструкторы в промышленности и строительстве (АСУ ТП, КИПиА): им повысят зарплаты на 9—12%.

Главной стратегией работодателей для сохранения конкурентоспособности станут инвестиции в углубленную экспертизу. Рост доходов будет напрямую зависеть от личной эффективности и владения редкими, критически важными для бизнеса навыками.

В целом по рынку темпы прироста зарплат замедлятся. Разрыв в доходах между junior- и senior-специалистами продолжит увеличиваться. В сегментах с массовым предложением кадров (водители, курьеры, ретейл) компании будут оптимизировать фиксированные затраты, смещая акцент на переменную часть оплаты, зависящую от эффективности.