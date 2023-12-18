Рост коммунальных платежей в Челябинской области с июля 2024 года не превысит 11%

Размер оплаты будет контролироваться ежемесячно

Тарифы на коммуналку на Южном Урале вырастут с июля 2024 года. При этом предельный максимальный индекс роста платежей граждан за коммунальные услуги не должен будет превышать 11,2%, сообщает правительство Челябинской области.

Как рассказали в министерстве тарифного регулирования региона, новые тарифы на коммунальные услуги будут приняты с 1 января 2024 года, но реально вырастут только с 1 июля. Предыдущее изменение производилось с 1 декабря 2022 года, таким образом, тарифы действуют без изменений уже 19 месяцев.

«Изменение тарифов связано, прежде всего, с инфляционными процессами и показателями социально-экономического развития. Основные факторы, влияющие на рост тарифов на коммунальные услуги на 2024 год, — это рост цен на природный газ и электроэнергию с 1 июля 2024 года — на 11,2% и 9,1% соответственно и увеличение стоимости ремонтных работ и материалов на 7,2%. Кроме того, со следующего года на 18,47% вырастет МРОТ (с 16 тысяч 242 рублей (18 678 с учетом уральского коэффициента) до 19 242 (22 128) рублей, что повлияет на рост расходов на оплату труда работников регулируемых организаций», — говорится в сообщении.

Дополнительными факторами роста тарифов являются актуализация органами местного самоуправления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, заключение концессионных соглашений, что предусматривает мероприятия по модернизации оборудования, утверждение нормативов расхода топлива и нормативов потерь, снижение полезного отпуска тепла и другие экономически обоснованные затраты.

Включение в тарифы экономически обоснованных затрат в условиях ограничения роста платежей граждан за коммунальные услуги необходимо для обеспечения непрерывности предоставления услуг и обеспечения их качества.

В правительстве Челябинской области подчеркнули:

«Ограничению подлежит не тариф на отдельную услугу, а совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги, который включает в себя: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В отдельном муниципальном образовании или по набору коммунальных услуг рост не может превышать 11,2%, что будет ежемесячно контролироваться».

Например: для стандартной квартиры 54 кв. м и трех проживающих совокупный рост составит 789 рублей в месяц при общем платеже 7961 рубль.

Соблюдение установленного индекса роста платы на территории Челябинской области обеспечивается путем установления для населения льготных тарифов на тепловую энергию и на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с принятыми региональными законами.

Для снижения тарифной нагрузки на потребителей из бюджета Челябинской области ежегодно выделяются средства на компенсацию межтарифной разницы, связанной с установлением льготных тарифов на тепло и услуги по обращению ТКО — около 7 млрд рублей. Одновременно предусмотрены субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан с низкими доходами.



Напомним, ранее Первое областное информагентство писало об изменениях в правилах начисления субсидий по оплате ЖКУ.