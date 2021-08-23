Росстат подсчитал сумму затрат на сборы ребенка к школе

Отправить мальчика в первый класс оказалось дешевле, чем девочку

В России стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1%, а для девочек — на 3,9%. «Набор школьника» сформирован на основе средних цен на товары и услуги по стране и в регионах за июль 2021 года, сообщает федеральная служба государственной статистики.

Форма для мальчика-первоклассника в среднем обойдется родителям в 14 тысяч 700 рублей. Собрать в школу девочку выходит дороже — 19 тысяч 300 рублей. На рюкзак с канцтоварами для новоиспеченного ученика придется потратить еще пять тысяч рублей, независимо от пола.

В школьный набор для мальчика Росстат включил две пары полушерстяных брюк, три сорочки, две футболки, спортивный костюм, летние туфли, ботинки, кроссовки, а также гольфы и носки в количестве пяти позиций. Для девочек список немного отличается: вместо брюк и сорочек — три блузки, два платья, столько же юбок и джемпер. Также для юных представительниц прекрасного пола добавили три пары колготок.

Эксперты подсчитали, что дороже всего отправить детей в школу в дальневосточных регионах. В Чукотском автономном округе на мальчика-первоклассника необходимо потратить 26,8 тысячи рублей. Дороже всего собрать к 1 сентября девочку в Камчатском крае: родителям придется заплатить за одежду и канцелярию школьницы более 33 тысяч рублей.

Собрать мальчика в школу дешевле всего в Орловской области: купить форму и канцтовары в регионе можно за 14,9 тысячи. Самые доступные цены на товары для первоклассниц в Омской области: подготовиться к сентябрю получится за 19,4 тысячи.

«Самые дорогие товары из школьного набора — ранец и зимние ботинки. Минимальную цену на теплую обувь зафиксировали в Ингушетии — 1 220 рублей, максимальную на Чукотке — 4 000. Рюкзак дешевле всего купить в Карачаево-Черкесии — 1 153 рубля, а дороже всего в Ярославской области — 3 400», — рассказали специалисты Росстата.

На одежду для школы цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Если в июле 2020 года брюки стоили 1 455 рублей, сейчас их цена поднялась до 1 459 рублей. Годом ранее юбку можно было купить за 1 207 рублей, сейчас — 1 222 рубля.

Цены на канцтовары, наоборот, возросли. Ручки подорожали на 7,6%, фломастеры — на 7%, простые карандаши — на 6%, а тетради — на 5%.

Как выбрать качественные и безопасные школьные принадлежности для вашего ученика, читайте в инструкции ИА «Первое областное».

Также Росстат рассчитал стоимость букета для учителя ко Дню знаний. В 2021 году ценник на них увеличился на 11%. Букет из пяти цветов обойдется родителям первоклассника в 607 рублей.

Специалисты рассказали, что 90% школьников в возрасте от 7 до 11 лет пользуются интернетом, 79% из них используют его для подготовки к урокам. Ноутбук для вашего ученика в среднем обойдется в 37 478 рублей, планшетный компьютер в три раза дешевле — 12 829 рублей.

Дополнительно — смартфон, чтобы быть на связи с родителями. Его средняя цена по России — 10 376 рублей. Нелишней будет флешка для учебных материалов — 610 рублей.

После уроков — в музыкальную школу, на занятия в спортивные секции или на курсы иностранного языка, например. Средняя стоимость академического часа в муниципальных образовательных учреждениях — 140 рублей, добавили в Росстате.