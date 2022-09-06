Росстат оценит здоровье и пищевые привычки жителей Челябинской области

Выборочный опрос проходит с 5 сентября по 4 октября

С 5 сентября по 4 октября Федеральная служба государственной статистики проведет выборочное наблюдение за состоянием здоровья жителей Челябинской области, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Методом случайной выборки уже отобраны 1323 домохозяйства, куда придут интервьюеры Росстата. Они попросят южноуральцев рассказать о пищевых привычках и своем отношении к спорту, а также измерят рост, вес и артериальное давление респондентов.Участие в опросе добровольное. За детей могут отвечать взрослые. Показывать медицинские документы не нужно, ответы будут записываться со слов респондентов. Результаты опроса помогут спрогнозировать ожидаемую продолжительность жизни южноуральцев, оценить эффективность национального проекта «Демография».

Интервьюер будет иметь при себе специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию об интервьюере можно по телефону отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата 8 (351) 214-63-15.Для опроса выбраны домохозяйства в следующих населенных пунктах:— Аша;— Верхнеуральск;

— Верхний Уфалей;

— Златоуст;

— Карталы;

— Касли;

— Копейск;

— Коркино;

— Кыштым;

— Магнитогорск;

— Миасс;

— Озерск;

— Сатка;

— Снежинск;

— Трехгорный;

— Троицк;

— Чебаркуль;

— Челябинск;

— Южноуральск;

— Бородиновка (Варненский район);

— Еткуль (Еткульский район);

— Смородинка (Миасский городской округ);

— Кичигино (Увельский район);

— Травники (Чебаркульский район);

— Гумбейский (Агаповский район);

— Бреды (Брединский район);

— Дзержинка (Верхнеуральский район);

— Лазурный (Красноармейский район);

— Садовый (Сосновский район);

— Ясные Поляны (Троицкий район);

— Большая Усманова (Аргаяшский район).