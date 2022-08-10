Росстат отметил снижение рождаемости в Челябинской области

Специалисты изучили данные за первую половину 2022 года

За первое полугодие 2022 года в Челябинской области на восемь процентов упала рождаемость. Эту тенденцию зафиксировали эксперты федерального Росстата.

Если в первом полугодии 2021 года на Южном Урале родились 16 тысяч 452 малыша, то за первую половину этого года только 15 тысяч 139 новорожденных, то есть на 1313 малышей меньше.

При этом общая численность населения в регионе растет. По сравнению с первой половиной 2021 года южноуральцев стало на 8 тысяч 716 человек больше.

Это связано с тем, что в Челябинской области снизилась смертность. Так, за первую половину 2021 года мы потеряли 25 тысяч 64 человека, а за шесть месяцев этого года — 23 тысячи 956 человек.