Росстат: 16,1 млн россиян живут за чертой бедности

Бедными признают граждан с зарплатой ниже 11 908 рублей

По итогам 2021 года 16,1 млн жителей России имеют доход ниже границы бедности. Бедными посчитали людей, которые имеют доход ниже 11 908 рублей. Об этом сообщил Росстат.



Черта бедности в России отличается в зависимости от социальных групп: Для трудоспособных граждан планка бедности выше — 12 900 рублей, а для пенсионеров ниже — 9826 рублей, но Федеральная служба государственной статистики не рассчитывает долю бедных отдельно в каждой группе.

В конце 2021 года количество людей за чертой бедности было меньше, чем за весь год — 8,5% или 12,4 млн человек. Но за годовой уровень берется статистика 3 квартала 2021 (период с июля по сентябрь), тогда за чертой бедности находились уже 16 млн человек, или 11% населения. Это на 4,8 млн меньше, чем первом квартале 2021 года.

Количество бедных людей в стране, как сообщает ведомство, уменьшилось относительно 2020 года благодаря выплатам для различных категорий граждан и восстановлению экономики в стране.