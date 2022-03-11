По итогам 2021 года 16,1 млн жителей России имеют доход ниже границы бедности. Бедными посчитали людей, которые имеют доход ниже 11 908 рублей. Об этом сообщил Росстат.
Черта бедности в России отличается в зависимости от социальных групп: Для трудоспособных граждан планка бедности выше — 12 900 рублей, а для пенсионеров ниже — 9826 рублей, но Федеральная служба государственной статистики не рассчитывает долю бедных отдельно в каждой группе.
В конце 2021 года количество людей за чертой бедности было меньше, чем за весь год — 8,5% или 12,4 млн человек. Но за годовой уровень берется статистика 3 квартала 2021 (период с июля по сентябрь), тогда за чертой бедности находились уже 16 млн человек, или 11% населения. Это на 4,8 млн меньше, чем первом квартале 2021 года.
Количество бедных людей в стране, как сообщает ведомство, уменьшилось относительно 2020 года благодаря выплатам для различных категорий граждан и восстановлению экономики в стране.