Российский спутник сделал снимок ЧТЗ из космоса к 90‑летию завода

Кадр с орбиты сделал космический аппарат «Ресурс‑П»

Накануне Челябинский тракторный завод отметил 90-летний юбилей со дня своего основания. Работники получили медали и грамоты, а в госкорпорации «Роскосмос» решили сделать к этому празднику профильный подарок. Космический аппарат «Ресурс-П» сфотографировал ЧТЗ из космоса, передает ИА «Первое областное». Как сообщили в Роскосмосе, в облике предприятия угадываются гиганты Детройта, так как проектировали завод с привлечением американских специалистов.

«Из-за своей значимости проект строительства тракторного завода попал в первую же пятилетку индустриализации СССР. На площади 1,2 миллиона квадратных метров объединили литейный, кузнечный, прессово-сварочный, инструментальный, механосборочный и другие цеха», — отметили в госкорпорации.

Также в Роскосмосе напомнили, что Челябинск получил второе название — Танкоград благодаря ЧТЗ. В годы Великой Отечественной войны здесь производили знаменитые «тридцатьчетверки» и другие машины, с помощью которых громили фашистских захватчиков. Сегодня же «ЧТЗ-Уралтрак» является лидером рынка по производству тракторов среднего класса и ведущим поставщиком тяжелой гусеничной строительной техники.

С юбилеем коллектив завода вчера поздравил губернатор Алексей Текслер. Лучшие заводчане получили награды за вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения. В условиях СВО ЧТЗ вновь стал значимой частью оборонно-промышленного комплекса страны. Недавно на предприятии превысили советские показатели по выпуску двигателей для танков.