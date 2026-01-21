Российский космонавт запечатлел с МКС северное сияние редкого свечения

Его вызвала сильнейшая магнитная буря

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Северное сияние редкого красного цвета запечатлел российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков с Международной космической станции. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно почти незаметным, проявилось и красное свечение. Зеленым светятся атомы кислорода на высотах около 100 километров, а красным — на высотах до 400 километров»,— рассказал он.

Космонавт пояснил, что свечение красного цвета бывает довольно редко, поскольку для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется большая энергия для его возбуждения.

Красочные полярные сияния, которые уже две ночи подряд наблюдают жители севера России, — результат сильнейших магнитных бурь. Напомним, во вторник, 20 января, на Земле наблюдались бури почти максимального уровня. Их вызвала очень крупная вспышка на солнце.

По прогнозам, в 2026 году магнитных бурь будет очень много.