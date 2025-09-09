Российский блогер Ян Дилан снял ролик о челябинском кампусе

Контентмейкер побывал на Южном Урале накануне начала учебного года

Челябинск посетил российский блогер Ян Дилан для съемок ролика о межуниверситетском кампусе, который создается в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Блогеру показали коворкинги, игровые и жилые комнаты. Дилан прогулялся по территории кампуса и посетил строительную площадку новых гостиниц. Также блогеру показали макет будущего комплекса и учебную лабораторию передовой инженерной школы, где реализуются современные образовательные программы.

«Такие пространства, как межуниверситетский кампус, открывают уникальные возможности для профессионального роста. Визиты блогеров помогают донести эту информацию до широкой аудитории», — отметили важность визита блогера в пресс-службе министерства.

Ролик о челябинском кампусе будет размещен на популярных платформах этой осенью. Он позволит будущим студентам узнать о возможностях, которые открывает кампус.